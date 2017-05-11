Массовая драка в Днепре: прокуратура устроила допрос Вилкулу
Следователи облпрокуратуры Днепропетровской области в рамках расследования массовой драки в Днепре на 9 Мая допрашивают народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.
Следователи облпрокуратуры Днепропетровской области в рамках расследования массовой драки в Днепре на 9 Мая допрашивают народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила
При этом она уточнила, что пока нардеп пребывает в статусе свидетеля.
«Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки», — написала она.
Кроме того, уже допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак.
«Проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков», — подытожила Сарган.
Как сообщал «Обозреватель», во время памятных мероприятий на 9 Мая в Днепре произошел массовый конфликт во время шествия колонны «Оппозиционного блока» во главе с бывшим