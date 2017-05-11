Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Сыр и молоко оправдали
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
17:43 (мск), источник: Обозреватель

Массовая драка в Днепре: прокуратура устроила допрос Вилкулу

Следователи облпрокуратуры Днепропетровской области в рамках расследования массовой драки в Днепре на 9 Мая допрашивают народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

При этом она уточнила, что пока нардеп пребывает в статусе свидетеля.

«Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки», — написала она.

Кроме того, уже допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак.

«Проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков», — подытожила Сарган.

Как сообщал «Обозреватель», во время памятных мероприятий на 9 Мая в Днепре произошел массовый конфликт во время шествия колонны «Оппозиционного блока» во главе с бывшим вице-премьером Александром Вилкулом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Сборная России обыгрывает Данию после второго периода
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь