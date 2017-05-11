Массовая драка в Днепре: прокуратура устроила допрос Вилкулу

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

При этом она уточнила, что пока нардеп пребывает в статусе свидетеля.

«Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки», — написала она.

Кроме того, уже допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак.

«Проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков», — подытожила Сарган.