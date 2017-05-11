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18:44 (мск), источник: Publika.md

Мэр города Шолданешты Ион Кукулеску объявил о выходе из партии Ренато Усатого

Продолжается исход из политформирования «Наша партия», которое возглавляет беглый уголовник Ренато Усатый. Мэр города Шолданешты Ион Кукулеску объявил о выходе из партии.

Источник: Publika.md

Свое решение он объяснил тем, что Усатый забыл о предвыборных обещаниях и проблемах граждан. А общение с ним сводится к просмотру роликов, которые Усатый публикует в социальных сетях, отметил Кукулеску.

В конце марта 17 мэров и советников Фалештского района покинули формирование «Наша партия», объяснив это своим разочарованием в Ренато Усатом из-за его дешевого пиара. Среди покинувших партию беглого преступника — мэры Унген, Единец и Дрокии.

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