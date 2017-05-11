Аксенов требует тотальной проверки энергосетей в Ялте, где потери достигают 90%

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ГУП «Крымэнерго» полностью перепроверить схему энергоснабжения курортного города Ялта в связи с высокими потерями электроэнергии в сетях. Об этом он сообщил в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета.

«Потери, которые я видел по справкам, от 37 до 90% по электроэнергии», — сказал он.