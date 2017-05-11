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18:00 (мск), источник: ТАСС

Аксенов требует тотальной проверки энергосетей в Ялте, где потери достигают 90%

По мнению главы Крыма, такая ситуация сложилась в регионе из-за «левых строек», которые допускались на курорте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ГУП «Крымэнерго» полностью перепроверить схему энергоснабжения курортного города Ялта в связи с высокими потерями электроэнергии в сетях. Об этом он сообщил в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета.

«Потери, которые я видел по справкам, от 37 до 90% по электроэнергии», — сказал он.

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По мнению главы региона, такая ситуация в Ялте сложилась из-за «левых строек», которые допускались на курорте. «Ситуация заслуживает тотального пересмотра. Строили громадные комплексы, и никто ни копейки в сети не вложил, заработали дурные деньги, а государство теперь обязано обеспечивать людей электроэнергией», — заявил Аксенов.

«Эта инвентаризация покажет настоящий объем бедствия. Все схемы, цепочки найдем», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму начал работать градостроительный совет, призванный упорядочить градостроительные процессы. Как заявлял Аксенов, создание такого регулирующего органа «назрело давно», поскольку градостроительное направление в украинский период Крыма «долгое время не контролировалось», а градостроительные решения принимались не с учетом здравого смысла, а исходя из личной наживы.

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