Аксенов требует тотальной проверки энергосетей в Ялте, где потери достигают 90%
По мнению главы Крыма, такая ситуация сложилась в регионе
По мнению главы Крыма, такая ситуация сложилась в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ГУП «Крымэнерго» полностью перепроверить схему энергоснабжения курортного города Ялта в связи с высокими потерями электроэнергии в сетях. Об этом он сообщил в ходе заседания республиканского
«Потери, которые я видел по справкам, от 37 до 90% по электроэнергии», — сказал он.
По мнению главы региона, такая ситуация в Ялте сложилась
«Эта инвентаризация покажет настоящий объем бедствия. Все схемы, цепочки найдем», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Крыму начал работать градостроительный совет, призванный упорядочить градостроительные процессы. Как заявлял Аксенов, создание такого регулирующего органа «назрело давно», поскольку градостроительное направление в украинский период Крыма «долгое время не контролировалось», а градостроительные решения принимались не с учетом здравого смысла, а исходя из личной наживы.