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18:36 (мск), источник: Actualitati.md

Мунсоветники приняли бюджет Кишинева на 2017 год

11 мая голосами 43 муниципальных советников был принят в окончательном чтении бюджет муниципия Кишинев на 2017 год.

Источник: Actualitati.md

В документе запланированы доходы на сумму 3 356 миллиарда леев, расходы — более 3 775 миллиарда леев. Таким образом, дефицит бюджета составит 418.354 леев.

Председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан выразил сожаление, что бюджет был принят с большим опозданием, и отметил, что постоянные задержки важнейшего для города документа — это еще один повод отправить непрофессионального примара в отставку.

«Что касается структуры бюджета, то ее раскритиковали множество профильных структур. Мы требовали, чтобы документ был ясным, основанным на долгосрочной стратегии. Но, к сожалению, они слепили бюджет так, как научились раньше. Мы проголосовали за принятие бюджета для того, чтобы больше не затягивать этот процесс, и для того, чтобы остановить схемы с публичными закупками. Большинство публичных закупок должны быть уже осуществлены, чтобы освоить средства до конца года», — отметил Чебан.

Социалист также заявил, что непрофессионализму в примэрии столицы скоро придет конец, и «когда Киртоакэ будет отправлен в отставку, придет новый компетентный примар, который будет по-настоящему заботиться о городе».

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