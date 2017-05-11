Мунсоветники приняли бюджет Кишинева на 2017 год

В документе запланированы доходы на сумму 3 356 миллиарда леев, расходы — более 3 775 миллиарда леев. Таким образом, дефицит бюджета составит 418.354 леев.

Председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан выразил сожаление, что бюджет был принят с большим опозданием, и отметил, что постоянные задержки важнейшего для города документа — это еще один повод отправить непрофессионального примара в отставку.

«Что касается структуры бюджета, то ее раскритиковали множество профильных структур. Мы требовали, чтобы документ был ясным, основанным на долгосрочной стратегии. Но, к сожалению, они слепили бюджет так, как научились раньше. Мы проголосовали за принятие бюджета для того, чтобы больше не затягивать этот процесс, и для того, чтобы остановить схемы с публичными закупками. Большинство публичных закупок должны быть уже осуществлены, чтобы освоить средства до конца года», — отметил Чебан.