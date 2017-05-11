Главный пристав Омской области получил прибавку в 400 тысяч
Согласно официальным сведениям о доходах, за 2016 год глава Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук заработать 1,66 млн рублей.
Согласно официальным сведениям о доходах, за 2016 год глава Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук заработать 1,66 млн рублей.
Это больше почти на 400 тысяч, чем годом ранее — в 2015 году Витрук, еще будучи исполняющим обязанности руководителя, задекларировал 1,28 млн рублей, а еще годом ранее в должности заместителя — 1,17 млн рублей.
Изменения в имуществе Владимира Витрука и его супруги за год не произошло — в собственности у него осталась квартира площадью 44,7 «квадратов», в пользовании — гараж и земля под ним. У жены Витрука во владении
Доход супруги Витрука за год почти не изменился и составил 147 тысяч рублей.