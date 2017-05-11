После Евровидения EBU наложит санкции и на Украину, и на Россию — эксперты

Кроме того, Вольтер прогнозирует, что Европейский вещательный союз (EBU) более жестко сформулирует правила проведения песенного конкурса. И речь, по его словам, не только про Россию и Украину.

Немецкий эксперт по вопросам «Евровидения» Ирвинг Вольтер не исключает, что санкции будут введены в отношении обеих стран, передает DW.

«Представим, что “Евровидение” состоится на Кипре, и представитель Турции попытается въехать на греческую часть острова с турецкой стороны, а правительство в Никосии запретит ему въезд. Если такие ситуации возможны, надо их предотвратить», — предлагает Вольтер.

О том, что организаторы «Евровидения» наложат санкции и в отношении Украины, и в отношении России, говорит и другой немецкий эксперт по вопросам песенного конкурса, журналист Ян Феддерсен.

«Ведь Киев не разрешил приехать на конкурс Юлии Самойловой, а Россия отказалась не только от участия, но и от трансляции “Евровидения”», — напомнил он.

Одновременно Феддерсен не считает, что страны понесут серьезное наказание. «EBU заинтересована в том, чтобы страны-участницы оставались в конкурсе. Санкции будут символическими. Я не думаю, что EBU ошибется, если отстранит Украину на год или два от участия в конкурсе», — говорит журналист.