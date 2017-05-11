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21:21 (мск), источник: УНИАН

Трамп желает сотрудничать с Киевом в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе — Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп желает сотрудничать с украинскими властями в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Вице-президент подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Минские соглашения остаются самым реальным путем к миру. После этой встречи президент беседовал с министром иностранных дел и снова подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины и свое желание сотрудничать с нашими украинскими партнерами по мирному урегулированию конфликта», — заявили в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны детально обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины.

Также вчера в США с визитом прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В Государственном департаменте США по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что санкции против России остаются в силе.

В свою очередь в заявлении Белого дома по итогам встречи президента Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.

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