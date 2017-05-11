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20:01 (мск), источник: РБК

В Белом доме возмутились публикацией фото со встречи Лаврова и Трампа

В Белом доме не ожидали, что российские власти позволят публиковать фотографии с закрытой встречи в Овальном кабинете главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

«Они нас обманули», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Белого дома, который, по данным издания, также назвал назвал подобные ситуации большой «проблемой с русскими». «Они лгут», — пояснил представитель Трампа.

С Лавровым в Белом доме глава США встретился накануне, 10 мая. В МИДе позже рассказали, что встреча политиков продлилась в течение 40 минут. На мероприятии, как отмечает CNN, находились как российские, так и американские фотографы. Однако Белый дом, по данным телеканала, фотографии со встречи не размещал. Снимки, как замечает издание, появились только в российском ТАСС, а также в Twitter МИД России.

Ранее, 11 мая, о том, что на встрече Лаврова и Трампа было запрещено присутствовать прессе, сообщали журналисты CBC News и The Washington Post.

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«Российские фотографии», как передавали издания, являлись единственными «публичными свидетельствами» о мероприятии, притом что фотограф ТАСС, как писал The Washington Post, прибыл вместе с Лавровым на самолете. В Белом доме он, по информации газеты, был представлен как официальный фотограф.

На это официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что составлением списков журналистов, которым можно было присутствовать на встрече, занималась американская сторона. «Ровно столько фотографов, сколько со стороны Вашингтона было позволено, столько их и присутствовало», — отмечала она.

Комментарии
10
Оксана Поддубная
Замечательная фота! Одна из лучших, которые видела,.))
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Татьяна Титова
По-моему они малость клюкнули...
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Просто Олег
Типично пиндосская придурочная манера поведения. И что тут могло удивить?
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