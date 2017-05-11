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20:06 (мск), источник: ТАСС

ФАС заявила о недопустимости необоснованного использования в рекламе символов Победы

В ведомстве напомнили, что содержащая подобные образы реклама пресекается антимонопольными органами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба предупредила о недопустимости необоснованного использования в рекламе символов Победы в Великой Отечественной войне.

«В связи с публикациями в СМИ заявления председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко о защите от коммерциализации символов Победы в Великой Отечественной войне ФАС России сообщает, что полагает недопустимым необоснованное использование в рекламе символов Победы», — говорится в сообщении ФАС.

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Реклама, содержащая подобные оскорбительные образы, напомнили в ФАС, в настоящее время признается нарушающей закон о рекламе и пресекается антимонопольными органами. «Вместе с тем, ведомство готово поддержать изменения в законодательство, направленные на введение запрета необоснованного использования в рекламе символов (символики) Победы», — отмечается в сообщении.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что инициативы, которые предлагают исключить использование символов Победы в коммерческих целях, необходимо перевести в законопроекты. В частности, по ее словам, делать из георгиевских ленточек моду неприемлемо.

Как сообщалось ранее, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил о намерении партии проработать вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе. Ревенко отмечал, что в последнее время участились случаи циничного использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе. При этом юридический статус таких символов не зафиксирован в действующем законодательстве.

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ФАС считает недопустимым необоснованное использование в рекламе символов Победы
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