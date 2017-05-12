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10:57 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Президент поставил мне задачу оздоровить регион. И я ее выполняю»

В четверг, 11 мая, в Самаре прошла пресс-конференция главы региона Николая Меркушкина. Мероприятие не обошлось и без жестких вопросов. Так, журналисты поинтересовались, не боится ли губернатор санкций со стороны федерального руководства.

«У меня никаких опасений нет, — сказал глава региона. — Меня в Самарскую область направил президент. Он поставил мне задачу оздоровить регион. И я эту задачу выполняю, и к выпадам в мою сторону отношусь спокойно».

К промахам губернатора его оппоненты относят многочисленные оговорки во время публичных выступлений. «Манеру общения с людьми я выбрал для себя давно, 30−40 лет назад, и она всегда приводила меня к успеху», — сказал Николай Меркушкин. — Губернатор — не чтец и не актер. Это должность требует других качеств. Самое главное — конкретное отношение к делу.

Глава региона отметил, что первые симпатии самарцев он завоевал именно благодаря личным встречам с гражданами. «После первых 9 месяцев моей работы поддержка губернатора достигала 70%. Спрашивается, почему? А люди сказали: он многое сделал в Мордовии, он говорит правильные вещи понятным и доступным языком», — ответил губернатор.

Еще одним поводом для нареканий стали сроки строительства стадиона «Самара Арена». Журналисты сослались на вице-премьера РФ Виталия Мутко, который говорил, что со строительством объекта в области сложилась напряженная ситуация.

«Заказчиком строительства стадиона является не Самарская область, а ФГУП “Спорт-Инжиниринг”. Поэтому Мутко высказывался не в наш адрес. Что касается зоны ответственности региона — здесь мы все делаем по графику, и комиссия FIFA это подтвердила», — сказал Николай Меркушкин.

По его словам, отставание связано с уникальностью конструкции стадиона. «Подрядчики неоднократно предлагали скорректировать проект, считая его слишком сложным и затратным. Если бы мы согласились, это был бы другой стадион, без привязки к космической тематике, — сказал губернатор. — Мы же принципиально отстояли проект в первоначальном виде».

По словам главы региона, Виталий Мутко такую позицию одобрил. «Он сказал: как хорошо, что вы оставили объект в таком виде. Приедут болельщики из Европы и скажут — даже у нас такого нет», — подчеркнул губернатор.

«Вспомните национальный стадион “Птичье гнездо” в Пекине. Вот так и у нас должно быть свое лицо, отличающие от всех других регионов», — сказал он.

Сложность объекту предает и обилие инфраструктуры. «Для нас принципиально важно наследие чемпионата, поэтому к стадиону пристыковывается масса спортивных и других объектов. Кроме того, на соседней территории будет возведен Гагарин-центр. Не учитывать всего этого в проекте мы не могли», — отметил Николай Меркушкин.

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