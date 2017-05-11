Европе не следует бояться наплыва украинцев из-за безвиза — посол Франции

На вопрос журналистов в Киеве, не пугает ли Европу перспектива возможного массового наплыва украинцев в дальнейшем, она ответила: «Это, знаете, не нам пугаться, а украинским властям».

«Я знаю, что они смотрят на это серьезно, потому что если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины», — заявила посол.

По ее мнению, «для Украины это было бы действительно проблематично», поскольку страна каждый год и так «теряет» многих людей. «Нужно найти выход из этого. А выход — это реформы. Это менять страну, чтобы люди захотели здесь оставаться», — приводит слова Дюмон УНИАН.

Как отметила посол, Франция на разных этапах поддерживала предоставление Украине безвизового режима с ЕС и приветствует сегодняшнее решение Совета ЕС по этому вопросу.

«Мы, конечно, очень рады. Мы давно ждали 11 мая, и сейчас уже приближаемся к концу. В принципе это значит, что уже 11 июня визы для короткого срока (пребывания в ЕС) на три месяца будут не нужны для украинцев с биометрическим паспортом», — сказала Дюмон.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.