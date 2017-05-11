Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Предложен простой способ пережить развод
Глава Еврокомиссии рассказал анекдот о нападении на Россию
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леонид Федун: Не добившись победы, я бы «Спартак» не бросил
Матч ЧР «Зенит» — «Краснодар» перенесен на стадион «Петровский»
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
21:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности правительства

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на усиление кибербезопасности федерального правительства и защиту инфраструктуры страны от хакерских атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации.

Источник: Reuters

По данным агентства, этот указ является первым значительным действием господина Трампа в сфере кибербазопасности, которую он называл главным приоритетом своей администрации. Помощник американского президента по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт отметил, что этот указ не связан с действиями России.

«Россияне не единственный наш противник в интернете. Не только россияне действуют в интернете негативным образом», — цитирует господина Боссерта ТАСС.

В апреле спецпредставитель президента России Андрей Крутских сообщил, что обеспечение безопасности в информационном пространстве может стать одной из приоритетных тем первой встречи президентов России и США. Он также рассказал, что Москва дала Вашингтону «развернутый официальный ответ на все вопросы» о якобы имевшем место вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США. Более того, по словам господина Крутских, российская сторона предложила новой администрации договориться о мерах предотвращения инцидентов в киберпространстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как прошел первый полуфинал «Евровидения»
Сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира
CNN: Белый дом возмущен публикацией фото Лаврова и Трампа
Правительство одобрило закон о телемедицине
ФАС прокомментировала использование в рекламе символов Победы
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера сборной
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь