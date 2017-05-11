Дональд Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности правительства

По данным агентства, этот указ является первым значительным действием господина Трампа в сфере кибербазопасности, которую он называл главным приоритетом своей администрации. Помощник американского президента по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт отметил, что этот указ не связан с действиями России.

«Россияне не единственный наш противник в интернете. Не только россияне действуют в интернете негативным образом», — цитирует господина Боссерта ТАСС.

В апреле спецпредставитель президента России Андрей Крутских сообщил, что обеспечение безопасности в информационном пространстве может стать одной из приоритетных тем первой встречи президентов России и США. Он также рассказал, что Москва дала Вашингтону «развернутый официальный ответ на все вопросы» о якобы имевшем место вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США. Более того, по словам господина Крутских, российская сторона предложила новой администрации договориться о мерах предотвращения инцидентов в киберпространстве.