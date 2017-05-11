Разведсообщество США отслеживает деятельность «Лаборатории Касперского»

«Мы отслеживаем деятельность “Касперского” и их программного обеспечения», — отметил он, отвечая на вопросы сенаторов.

Присутствовавший на слушаниях глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс заявил, что «лично занимается проблемой «Касперского», но не привел никаких подробностей. Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что продуктами российской компании пользуются многие должностные лица США.

«Насколько я знаю, в наших сетях нет программного обеспечения «Касперского», — подчеркнул Стюарт, говоря о разведсообществе США.

Бывший участник президентской гонки, республиканец Марко Рубио спросил участвовавших в слушаниях директора национальной разведки, руководителей РУМО, АНБ, ФБР, ЦРУ, устраивает ли их использование американцами ПО «Лаборатории Касперского». Все они ответили отрицательно, но никто не объяснил свой ответ на вопрос сенатора.