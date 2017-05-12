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09:51 (мск), источник: Интерфакс

Второй за день британский военный самолет провел разведку у границ РФ на Балтике

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Еще один самолет британских Королевских ВВС в четверг провел длительный разведывательный полет у границ Калининградской области, сообщается на западных сайтах, отслеживающих полеты военной авиации.

По их информации, британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АWACS) E-3 Sentry, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, несколько часов вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. После подлета к границе области он встал в круг, наблюдая за российской территорией.

Как сообщалось, ранее в четверг стратегический разведывательный самолет Королевский ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ664, подлетев со стороны Балтики, вел разведку у морских границ Калининградской области.

Кроме того, в четверг аналогичный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4139 и позывным GLORE74, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершал разведывательный полет над акваторией Баренцева моря вблизи российской территории.

За последний год резко возросла интенсивность полетов самолетов США и других стран НАТО у российских границ. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

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