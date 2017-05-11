Ирек Ялалов: «В Уфе дороги ровно такие, сколько есть денег»
11 мая в Уфе прошел впервые прямой эфир главы администрации города Ирека Ялалова с пользователями соцсетей, в рамках которого мэр башкирской столицы ответил на вопросы горожан.
11 мая в Уфе прошел впервые прямой эфир главы администрации города Ирека Ялалова с пользователями соцсетей, в рамках которого мэр башкирской столицы ответил на вопросы горожан.
Среди затронутых тем были как политические, так и социальные, экономические и личные. В частности, ответ на вопрос о дорогах Ирек Ялалов сопроводил сдержанной улыбкой, которая красноречиво свидетельствовала о том, насколько часто ему приходится обсуждать данную тему.
Вопрос про дороги поступил от уфимца Тараса Карпова, который весьма категорично поинтересовался, почему в Уфе так и не названы чиновники, виновные в плохом состоянии дорог и никто не уволен
«Дороги в Уфе ровно такие, сколько у нас в городе есть денег, — пояснил Ирек Ялалов. — Вот говорят “по сравнению с большинством российских городов”… Вы понимаете, смотря с чем сравнивать. Я тоже недоволен качеством уфимских дорог, потому что бываю в поездках за рубежом — и в Европе, и в Азии… Но мы должны понимать: чтобы иметь хорошие дороги, нужно: а) иметь достаточные финансовые ресурсы, б) должно быть жестко контролируемое качество производства. И если в качестве производства определенные достижения у нас произошли (кстати, в том числе и при непосредственном участии главы нашей республики Рустэма Закиевича Хамитова, потому что это он пять лет назад поставил ребром вопрос о качеств асфальтобетонной смеси, нормативов
Для пущей убедительности Ирек Ялалов привел наглядный пример, сравнив ситуацию в Астане и Уфе — оба