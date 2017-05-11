Ирек Ялалов: «В Уфе дороги ровно такие, сколько есть денег»

Среди затронутых тем были как политические, так и социальные, экономические и личные. В частности, ответ на вопрос о дорогах Ирек Ялалов сопроводил сдержанной улыбкой, которая красноречиво свидетельствовала о том, насколько часто ему приходится обсуждать данную тему.

Вопрос про дороги поступил от уфимца Тараса Карпова, который весьма категорично поинтересовался, почему в Уфе так и не названы чиновники, виновные в плохом состоянии дорог и никто не уволен из-за этого.

«Дороги в Уфе ровно такие, сколько у нас в городе есть денег, — пояснил Ирек Ялалов. — Вот говорят “по сравнению с большинством российских городов”… Вы понимаете, смотря с чем сравнивать. Я тоже недоволен качеством уфимских дорог, потому что бываю в поездках за рубежом — и в Европе, и в Азии… Но мы должны понимать: чтобы иметь хорошие дороги, нужно: а) иметь достаточные финансовые ресурсы, б) должно быть жестко контролируемое качество производства. И если в качестве производства определенные достижения у нас произошли (кстати, в том числе и при непосредственном участии главы нашей республики Рустэма Закиевича Хамитова, потому что это он пять лет назад поставил ребром вопрос о качеств асфальтобетонной смеси, нормативов и т. д. ), но сегодня до сих пор действуют ГОСТы, которые не позволяют нам строить качественные современные дороги. Только-только вносятся изменения на региональном и федеральном уровнях, но этого крайне недостаточно. Мы только второй год перешли на производство верхних слоев асфальта из габбро-диорита и гранита, а до этого всегда работали с песчано-гравийной смесью и доломитовом щебне, которые на период укладки выдерживают существующие нормативы, а через 2−3 года начинают разваливаться. В первую очередь, важно качество работы дорожных служб, но тут мы надеемся на контракт жизненного цикла, когда дорожники строят улицу и потом в течение 5−10−15 лет должны содержать этот объект и нести ответственность за его состояние и издержки, если понадобится. Должен сказать, что тот асфальт с применением полимербитумов, который мы произвели и положили на дорогах в последнее время, он перезимовал хорошо и стоит дальше. Разваливаются, к сожалению, дороги, которые были построены 15−25 лет назад».