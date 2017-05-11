Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мышцы способны чувствовать сахар
В Испании стартует массовая распродажа жилья
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию
Овечкин не поедет на ЧМ, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле: СМИ о подробностях
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22:36 (мск), источник: Интерфакс

Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад считает, что Сирия имеет право на компенсацию за разрушенную в результате длительного внутреннего вооруженного конфликта страну, однако не видит реальной возможности для этого.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Что касается компенсаций, то весь сирийский народ имеет право требовать многомиллиардные компенсации», — заявил Асад в интервью белорусскому телеканалу «ОНТ».

Однако, по его словам, «эти требования должны иметь адресата». «Но для этого нужны международные юридические институты, но сегодня тенденция такова, что к международному праву уважения нет. Имеются только институты, управляемые госдепартаментом США», — считает он.

Видео
Прорыв в Астане: официальный Дамаск и сирийская оппозиция готовы прекратить воевать

«Мы и сейчас способны восстановить свою страну. Деньги постепенно появятся. Но мы не нуждаемся в деньгах тех стран, которые поддержали терроризм и проливали сирийскую кровь в течение кризиса», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии также заявил, что история о газовой атаке в провинции Идлиб — лишь прикрытие для военного вмешательства США. «Пришлось (странам Запада — ИФ) избирать другую тактику — демонизировать сирийское государство перед западным общественным мнением, чтобы получить поддержку военного вторжения», — добавил он.

Асад считает, что президент США Дональд Трамп с помощью удара по Сирии решал, в частности, внутриполитические задачи. «Трамп, как известно, находится в затруднительном положении. Внутри его администрации много конфликтов, также конфликты со СМИ. И поэтому он пытается через силовую операцию в Сирии преподнести свои верительные грамоты этим группам», — сказал сирийский президент.

Он полагает, что инициаторы антисирийской информационной кампании фактически обеляют террористов ИГ (организация, запрещенная в РФ). «Поддерживая эти организации (террористические — ИФ) прямо или косвенно, инициаторы кампании хотели продемонстрировать, что это не ИГ убивает людей в Сирии, а государство расправляется с мирным населением, используя газовые атаки зарином», — отметил Асад.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира
Президент США подписал указ об усилении кибербезопасности
Белоруссия обвинила Россию в нарушении договора о ЕАЭС
ФАС прокомментировала использование в рекламе символов Победы
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера сборной
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь