Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации

Однако, по его словам, «эти требования должны иметь адресата». «Но для этого нужны международные юридические институты, но сегодня тенденция такова, что к международному праву уважения нет. Имеются только институты, управляемые госдепартаментом США», — считает он.

«Мы и сейчас способны восстановить свою страну. Деньги постепенно появятся. Но мы не нуждаемся в деньгах тех стран, которые поддержали терроризм и проливали сирийскую кровь в течение кризиса», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии также заявил, что история о газовой атаке в провинции Идлиб — лишь прикрытие для военного вмешательства США. «Пришлось (странам Запада — ИФ) избирать другую тактику — демонизировать сирийское государство перед западным общественным мнением, чтобы получить поддержку военного вторжения», — добавил он.

Асад считает, что президент США Дональд Трамп с помощью удара по Сирии решал, в частности, внутриполитические задачи. «Трамп, как известно, находится в затруднительном положении. Внутри его администрации много конфликтов, также конфликты со СМИ. И поэтому он пытается через силовую операцию в Сирии преподнести свои верительные грамоты этим группам», — сказал сирийский президент.

Он полагает, что инициаторы антисирийской информационной кампании фактически обеляют террористов ИГ (организация, запрещенная в РФ). «Поддерживая эти организации (террористические — ИФ) прямо или косвенно, инициаторы кампании хотели продемонстрировать, что это не ИГ убивает людей в Сирии, а государство расправляется с мирным населением, используя газовые атаки зарином», — отметил Асад.