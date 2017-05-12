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10:25 (мск), источник: Клопс.ru

В Фонде жилищного и социального строительства Калининградской области сменился директор

Новым директором Фонда жилищного и социального строительства Калининградской области назначен 39-летний Игорь Оленин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 11 мая.

Источник: Клопс.ru

«Заслуженный строитель России Борис Бабаянц, инициировавший создание некоммерческой организации “Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области” и возглавлявший её почти 14 лет, подал заявление об освобождении от занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе правительства.

Игорь Оленин имеет три высших образования по специальностям «менеджмент», «экономист», а также «юрист». Ранее он 14 лет проработал в Комитете финансов Санкт-Петербурга, замещал руководящие должности в коммерческих структурах.

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