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00:01 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко: Украина «оформила развод с Российской империей», получив безвиз

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно «оформила свой развод с Российской империей».

Источник: РИА Новости

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — заявил Порошенко в четверг в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Президент Украины также полагает, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

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