Трамп выложил фото с Лавровым и Климкиным и призвал строить мир

11 мая вокруг фотографий со встречи Трампа с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком с подачи СNN разгорелся дипломатический скандал. Со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме телеканал сообщил, что американские власти не ожидали, что Москва разрешит государственному агентству ТАСС публиковать фотографии из Овального кабинета.

Снимки со встречи были опубликованы не только ТАСС, но и в соцсетях российского внешнеполитического ведомства. Вскоре официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за публикации фотографий.

Час спустя Захарова отметила в новом посте, что американские СМИ никак не отреагировали на публикации фотографий Трампа со встречи с Климкиным: «и “контакт” с президентским столом простили и на посольство Украины в США сослались в качестве источника фотоматериала». Представитель МИД России назвала американских журналистов «невозможно жалкими в своей услужливой русофобии».