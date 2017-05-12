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02:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп выложил фото с Лавровым и Климкиным и призвал строить мир

Президент США Дональд Трамп разместил в Twitter фото с официальных встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Пост сопровождается призывом «Давайте строить мир!» (LetsMakePeace!).

Источник: AP 2017

11 мая вокруг фотографий со встречи Трампа с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком с подачи СNN разгорелся дипломатический скандал. Со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме телеканал сообщил, что американские власти не ожидали, что Москва разрешит государственному агентству ТАСС публиковать фотографии из Овального кабинета.

Снимки со встречи были опубликованы не только ТАСС, но и в соцсетях российского внешнеполитического ведомства. Вскоре официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за публикации фотографий.

Час спустя Захарова отметила в новом посте, что американские СМИ никак не отреагировали на публикации фотографий Трампа со встречи с Климкиным: «и “контакт” с президентским столом простили и на посольство Украины в США сослались в качестве источника фотоматериала». Представитель МИД России назвала американских журналистов «невозможно жалкими в своей услужливой русофобии».

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Перед этим ситуацию с фотографиями Лаврова с Трампом прокомментировал в Facebook автор снимков, фотограф Александр Щербак.

Встреча российского министра с президентом США состоялась в среду, 10 мая. В Белом доме по ее итогам заявили, что Трамп выразил намерение улучшить отношения с Россией. Сергей Лавров назвал сотрудников администрации Трампа «людьми дела». В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы международной повестки дня.

В тот же день Трамп принял украинского министра Павла Климкина. В посольстве Украины в США сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Пользователи соцсетей затем посмеялись над снимками Климкина с президентом США.

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