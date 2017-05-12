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02:21 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко уверен, что украинский паспорт станет крайне привлекательным

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Украинский паспорт войдет в число 40 наиболее привлекательных паспортов мира после предоставления украинцам права на безвизовые поездки в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу «1+1».

Источник: РИА Новости

Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Порошенко уверен, что получение Киевом права на безвизовые поездки в ЕС поможет улучшить международную репутацию Украины.

«Украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить», — заявил глава государства.

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