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03:41 (мск), источник: Интерфакс

Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Россия оставляет на усмотрение президента США Дональда Трампа и его команды вопрос о форматах развития двусторонних отношений, и готова двигаться настолько, насколько это удобно новой администрации Белого дома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Известно, что Президентская комиссия была полезным инструментом, но учитывая, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с РФ развивать. Дональд Трамп на встрече вчера в Белом доме подтвердил свой настрой — он потом это и в твиттере написал — на нормализацию отношений», — сказал Лавров журналистам на Аляске в пятницу.

«Мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую», — сказал он.

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По его словам, в ходе встречи в Вашингтоне он и Трамп не касались вопроса возобновления работы президентской комиссии, деятельность которой была приостановлена администрацией Барака Обамы.

Глава российского МИДа также рассказал, что в ходе визита не обсуждалась и отправка наблюдателей США в зоны деэскалации в Сирии. «Мы этого не обсуждали. Мы сказали, что будем приветствовать любой вклад США в реализацию этой концепции, тем более, что изначально именно Дональд Трамп говорил о создании очагов безопасности, где население может свободно вздохнуть», — сказал Лавров.

«Мы сейчас проводим контакты с потенциальными участниками этого процесса (наблюдения за зонами деэскалации — ИФ), рассчитываю, что через некоторое время сможем уже более предметно обсуждать это с нашими партнерами», — отметил он.

Он напомнил, что в меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что «для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется, по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, и это должно быть, прежде всего, приемлемо для сирийского правительства».

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