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03:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские активисты обсудят реализацию молодежной политики в регионе

12 мая в Хабаровске пройдут публичные слушания «О реализации молодежной политики в Хабаровском крае», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Закдумы региона.

Активисты соберутся в аудитории № 204 Дальневосточного института управления РАНХиГС.

Участники обсудят вопросы, связанные с законодательным регулированием молодежной политики в Хабаровском крае. Также речь пойдет о способах закрепления молодежи в регионе и студенческом самоуправлении. К слушаниям присоединится председатель Закдумы края Сергей Луговской.

Мероприятие начнется в 17:00.

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