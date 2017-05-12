Хабаровские активисты обсудят реализацию молодежной политики в регионе
12 мая в Хабаровске пройдут публичные слушания «О реализации молодежной политики в Хабаровском крае», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
12 мая в Хабаровске пройдут публичные слушания «О реализации молодежной политики в Хабаровском крае», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Активисты соберутся в аудитории № 204 Дальневосточного института управления РАНХиГС.
Участники обсудят вопросы, связанные с законодательным регулированием молодежной политики в Хабаровском крае. Также речь пойдет о способах закрепления молодежи в регионе и студенческом самоуправлении. К слушаниям присоединится председатель Закдумы края Сергей Луговской.
Мероприятие начнется в 17:00.