Хабаровские активисты обсудят реализацию молодежной политики в регионе

Активисты соберутся в аудитории № 204 Дальневосточного института управления РАНХиГС.

Участники обсудят вопросы, связанные с законодательным регулированием молодежной политики в Хабаровском крае. Также речь пойдет о способах закрепления молодежи в регионе и студенческом самоуправлении. К слушаниям присоединится председатель Закдумы края Сергей Луговской.

Мероприятие начнется в 17:00.