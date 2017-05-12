Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Сыр и молоко оправдали
Киев: Керченский мост может привести к экологической катастрофе
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию
Овечкин не поедет на ЧМ, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Треть россиян не доверяет врачам
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
09:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина получит безвиз с 35 странами Азии и Латинской Америки — Порошенко

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим с Евросоюзом открывает украинцам возможность путешествовать в более 35 стран Азии и Латинской Америки, заявил президент Петр Порошенко.

Источник: Reuters

Глава государства в интервью телеканалу «1+1» отметил, что между ЕС и этими странами также есть соглашение о безвизовом режиме. Соответственно, эти государства автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать без виз.

Порошенко также напомнил, что граждане Украины получат право на безвиз с Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном. Эти страны не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские СМИ во время визита Лаврова впали в истерику
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
США начнут поставлять говядину в Китай
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
Bloomberg: Саудовская Аравия вложит $40 млрд в экономику США
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля из-за импорта
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
Фотошпион раскритиковал конструкцию новой модели УАЗ Неназванный автор портала EX-ROADmedia сумел рассмотреть и оценить конструкцию нового ульяновского грузовичка
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь