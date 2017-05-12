Украина получит безвиз с 35 странами Азии и Латинской Америки — Порошенко

Глава государства в интервью телеканалу «1+1» отметил, что между ЕС и этими странами также есть соглашение о безвизовом режиме. Соответственно, эти государства автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать без виз.

Порошенко также напомнил, что граждане Украины получат право на безвиз с Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном. Эти страны не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.