Местные выборы в Германии в это воскресенье решат судьбу Ангелы Меркель

Во-первых, это последние выборы перед выборами в бундестаг 24 сентября. Во-вторых, это самая населенная земля, где проживает 17 млн человек, или каждый пятый житель страны, поэтому выборы в этой земле называют «маленькими выборами в бундестаг». В-третьих, именно Северный Рейн — Вестфалию называют ключевой землей для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ее кандидата Мартина Шульца — главного конкурента Ангелы Меркель на выборах в бундестаг. За последние 50 лет социал-демократы лишь однажды не вошли в правительство этой федеральной земли. Сейчас здесь правит коалиция зеленых и СДПГ.

Лидер СДПГ Шульц объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера 24 января, после чего рейтинги партии пошли вверх и даже побили 10-летний рекорд. Последние восемь лет партия не могла похвастаться высокими результатами: в 2009 г. с 23% потерпела сокрушительное поражение и ушла в оппозицию, в 2013 г., лишь немного улучшив результат, вошла в коалицию с партией Меркель ХДС/ХСС. Однако на двух последних выборах в земельный парламент — 26 марта в земле Саар и 7 мая в Шлезвиг-Гольштейне — «эффект Шульца» реализован не был: победителем на них стал ХДС. Согласно последним опросам ХДС и СДПГ набирают примерно по 31−33% голосов.

«В это воскресенье социал-демократы после двух проваленных голосований получат все или ничего. Если они потеряют эту ключевую для себя землю, то и Шульц сможет претендовать максимум на пост вице-канцлера», — комментирует ситуацию еженедельник Der Spiegel.