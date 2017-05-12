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04:53 (мск), источник: Ведомости

Местные выборы в Германии в это воскресенье решат судьбу Ангелы Меркель

В воскресенье в федеральной земле Германии Северный Рейн — Вестфалия пройдут выборы в местный парламент. У этих выборов есть три важные особенности.

Источник: Reuters

Во-первых, это последние выборы перед выборами в бундестаг 24 сентября. Во-вторых, это самая населенная земля, где проживает 17 млн человек, или каждый пятый житель страны, поэтому выборы в этой земле называют «маленькими выборами в бундестаг». В-третьих, именно Северный Рейн — Вестфалию называют ключевой землей для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ее кандидата Мартина Шульца — главного конкурента Ангелы Меркель на выборах в бундестаг. За последние 50 лет социал-демократы лишь однажды не вошли в правительство этой федеральной земли. Сейчас здесь правит коалиция зеленых и СДПГ.

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Лидер СДПГ Шульц объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера 24 января, после чего рейтинги партии пошли вверх и даже побили 10-летний рекорд. Последние восемь лет партия не могла похвастаться высокими результатами: в 2009 г. с 23% потерпела сокрушительное поражение и ушла в оппозицию, в 2013 г., лишь немного улучшив результат, вошла в коалицию с партией Меркель ХДС/ХСС. Однако на двух последних выборах в земельный парламент — 26 марта в земле Саар и 7 мая в Шлезвиг-Гольштейне — «эффект Шульца» реализован не был: победителем на них стал ХДС. Согласно последним опросам ХДС и СДПГ набирают примерно по 31−33% голосов.

«В это воскресенье социал-демократы после двух проваленных голосований получат все или ничего. Если они потеряют эту ключевую для себя землю, то и Шульц сможет претендовать максимум на пост вице-канцлера», — комментирует ситуацию еженедельник Der Spiegel.

Основными темами на выборах в этой земле станут внутренняя безопасность и образование, считает профессор Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе Штефан Маршалл: «Часто повестка таких выборов выходит и на федеральный уровень, а результат скажется на представительстве партии в бундестаге в сентябре. Если социал-демократам не удастся получить большинство и стать образующей партией коалиции, то шансы Шульца на выборах в бундестаг заметно снижаются».

Шульц больше 10 лет был мэром города Вюрцелена именно в этой земле, выборы здесь должны завершить череду неудач социал-демократов, считает руководитель социал-демократического Фонда Эберта в Москве Мирко Хемпель.

Особенность Северного Рейна — Вестфалии заключается в том, что во время наплыва беженцев земля пострадала особенно сильно, местному правительству нужно срочно восстанавливать инфраструктуру, многие люди утратили чувство безопасности, добавляет он.

Социал-демократы и зеленые не смогут воссоздать коалицию после выборов, считает Хемпель: «Зеленые теряют популярность, а потому сценарии, где в коалицию войдут три или даже больше партий, более вероятны. Это, конечно, не лучший вариант, однако в такой ситуации просто меньшее из зол». К опросам стоит относиться осторожно, считает эксперт: «В Шлезвиг-Гольштейне схватка развернулась именно среди местных партийных лидеров, такая же ситуация будет и здесь, и борьба будет очень ожесточенная. Надеемся, что лидер СДПГ в Северном Рейне — Вестфалии Ханнелоре Крафт сможет защитить позиции СДПГ в их ключевом регионе».

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