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05:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт встретился с активистками из Хабаровского края

В преддверии Дня семьи глава региона Вячеслав Шпорт встретился с активом «Союза женщин Хабаровского края», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Собравшиеся уделили внимание ряду вопросов, связанных с различными направлениями развития края. Так, они обсудили меры по поддержке материнства и детства, медицины, системы образования, культуры и внутреннего туризма.

Вячеслав Шпорт поблагодарил женщин за активную позицию в решении многих социальных вопросов. Он отметил, что «Союз» — серьезный партнер правительства региона.

«Вы помогаете окружающему миру стать добрее и светлее, привносите в него больше понимания, отзывчивости, сострадания, тепла и красоты. Именно женщины со своей мудростью и тактом без баррикад и митингов смогли изменить социальную политику новой России, добиться многих позитивных изменений в нашей жизни», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Все озвученные инициативы «Союза» губернатор взял на контроль.

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