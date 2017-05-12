Активистов из Совгавани неожиданно вызвали в правительство Хабаровского края

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

«Антиугольных» активистов из Совгавани правительство края неожиданно вызвало для обсуждения проблемы. Внушительный список чиновников, собранных на встречу, внушает надежду, что диалог сложится, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы «Нет углю в Советско-Гаванском районе!» Сергей Вехов.

— Позавчера нас неожиданно вызвали в правительство края, чтобы обсудить требования жителей Совгавани, указанные в нашей петиции-резолюции, — сообщил Сергей Вехов.

Кроме него группу «Нет углю в Советско— Гаванском районе!» представляют еще два горожанина.

— Мы очень рассчитываем, что правительство готово к конструктивному диалогу — резолюцию подписали 11 300 человек, и надеемся, их мнение учтут. А к чему может привести бурное развитие угольной отрасли в местах, созданных самой природой для выращивания аквакультур, расскажет единственный общественник-ванинец, которого тоже позвали на встречу, — говорит Сергей Вехов.

В списке правительственных чиновников главы министерств, федеральных природоохранных и надзорных ведомств, общественных и экологических организаций края.

Напомним, жители Совгавани высказываются против перевалки угля в акватории порта, опасаясь, что итогом такой деятельности станет экологическая катастрофа. 29 апреля в городе прошел митинг протеста, по окончании которого была составлена резолюция с главным требованием запретить перевалку угля, под которой подписались тысячи совгаванцев.

На прошлой неделе активисты сообщили, что готовят письмо на имя президента страны, его полномочного представителя в ДФО и губернатора Хабаровского края. К письму «протестанты» собираются приложить резолюцию.