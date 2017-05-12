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06:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Навальный не приедет во Владивосток из-за глаза

Открывать штаб политика в Приморье будет глава его федерального штаба Леонид Волков.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Оппозиционер Алексей Навальный не приедет во Владивосток на открытие регионального отделения своего предвыборного штаба. Отказ от поездки на Дальний Восток, где политик должен был открыть реготделения во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, по его словам, продиктован проблемами с глазом. «Врач посоветовал недельку никуда не ездить», сообщил политик в прямом эфире «Навальный LIVE». Оппозиционер добавил, что вместо него в дальневосточное турне отправится глава его предвыборного штаба Леонид Волков, сообщает ИА PrimaMedia.

«К огромному сожалению, я вот это дальневосточное турне пропущу по медицинским показаниям. Мне врач сказал недельку никуда не ездить, потому что мне только что к роговице пришили вот эту штуку и лучше не совершать каких то резких движений. В дальневосточное турне сегодня ночью уезжает Волков (Леонид, глава предвыборного штаба политика — прим. ред.), — сообщил Алексей Навальный в эфире своей программы.

Политик также выразил сожаление, что не сможет присутствовать на открытии регионального штаба во Владивостоке.

«Жалко, что я пропускаю Владивосток. Там вокруг нашего штаба устроили полный трэш», — заявил политик.

Напомним, что ранее Алексей Навальный на своей странице в Facebook назвал ситуацию вокруг открытия штаба во Владивостоке «трэшем», какого и ни в одном южном регионе не было. В посте под заголовком «Чеченизация Приморья» он также написал:

«Ничего, мы прорвемся. Всем незаконно задержанным постараемся помочь, юридическую поддержку обеспечим. Самое главное, что волонтёров в Приморье у нас очень много, поддержка есть».

Вместе с тем, источник агентства в силовых структурах ранее отмечал, что все мероприятия по обыскам у активистов штаба, представителей местной демкоалиции, проводятся в рамках правового поля.

Напомним, дата открытия во Владивостоке регионального штаба Алексея Навального переносилась уже несколько раз. Наконец глава штаба Леонид Волков назвал дату 15 мая, когда в приморской столице должен появиться штаб. Однако, вскоре местные функционеры стали объектом внимания полиции. У них начались обыски и допросы. Все это было связано с уголовным делом по ст. 318 УК РФ. Также 5 мая был арестован на 15 суток Дмитрий Зубарев, который помогал с подготовкой открытия штаба Навального.

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