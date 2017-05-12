Навальный не приедет во Владивосток из-за глаза

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Оппозиционер Алексей Навальный не приедет во Владивосток на открытие регионального отделения своего предвыборного штаба. Отказ от поездки на Дальний Восток, где политик должен был открыть реготделения во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, по его словам, продиктован проблемами с глазом. «Врач посоветовал недельку никуда не ездить», сообщил политик в прямом эфире «Навальный LIVE». Оппозиционер добавил, что вместо него в дальневосточное турне отправится глава его предвыборного штаба Леонид Волков, сообщает ИА PrimaMedia.

«К огромному сожалению, я вот это дальневосточное турне пропущу по медицинским показаниям. Мне врач сказал недельку никуда не ездить, потому что мне только что к роговице пришили вот эту штуку и лучше не совершать каких то резких движений. В дальневосточное турне сегодня ночью уезжает Волков (Леонид, глава предвыборного штаба политика — прим. ред.), — сообщил Алексей Навальный в эфире своей программы.

Политик также выразил сожаление, что не сможет присутствовать на открытии регионального штаба во Владивостоке.

«Жалко, что я пропускаю Владивосток. Там вокруг нашего штаба устроили полный трэш», — заявил политик.

Напомним, что ранее Алексей Навальный на своей странице в Facebook назвал ситуацию вокруг открытия штаба во Владивостоке «трэшем», какого и ни в одном южном регионе не было. В посте под заголовком «Чеченизация Приморья» он также написал:

«Ничего, мы прорвемся. Всем незаконно задержанным постараемся помочь, юридическую поддержку обеспечим. Самое главное, что волонтёров в Приморье у нас очень много, поддержка есть».

Вместе с тем, источник агентства в силовых структурах ранее отмечал, что все мероприятия по обыскам у активистов штаба, представителей местной демкоалиции, проводятся в рамках правового поля.

Напомним, дата открытия во Владивостоке регионального штаба Алексея Навального переносилась уже несколько раз. Наконец глава штаба Леонид Волков назвал дату 15 мая, когда в приморской столице должен появиться штаб. Однако, вскоре местные функционеры стали объектом внимания полиции. У них начались обыски и допросы. Все это было связано с уголовным делом по ст. 318 УК РФ. Также 5 мая был арестован на 15 суток Дмитрий Зубарев, который помогал с подготовкой открытия штаба Навального.