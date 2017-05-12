Под Красноярском разместят новую тяжелую ракету

Новый ракетный комплекс «Сармат» с ракетой тяжелого класса поступит на вооружение Ужурской дивизии, расположенной в Красноярском крае. О том, какие дивизии ракетных войск стратегического назначения первыми получат ракету «Сармат», накануне сообщили в министерстве обороны.

«Завершается разработка ракетного комплекса “Сармат” шахтного базирования с тяжелой ракетой, который заменит “Воеводу” в Ужурской ракетной дивизии и Домбаровском позиционном районе в Восточном Оренбуржье», — уточнили в военном ведомстве.

Там также рассказали, что доля новых ракетных комплексов в группировке ракетных войск стратегического назначения будет постоянно возрастать. Сегодня она составляет уже 56%, к 2027 году ее планируют довести до 100%. В настоящее время ведутся работы по перевооружению войск на современные комплексы как мобильного, так и стационарного базирования.