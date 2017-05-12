Минобороны РФ вводит наименование «Ударных» для лучших бригад

«Наименование “Ударные” присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком», — говорится в статье Бувальцева, опубликованной в газете «Красная звезда».

Он отметил, что командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания ударных 78 подразделений, воинских частей и соединений.

«Окончательное решение о присвоении звания ударных будет принято после проверки этих частей и подразделений комиссиями Министерства обороны РФ, которая пройдёт в течение мая», — написал генерал.

Генерал также сообщил, что в Вооружённых силах функционируют 16 центров боевой подготовки. Возросшая интенсивность мероприятий подготовки в них в 2017 году свидетельствует об их востребованности и эффективности. За зимний период 2017 учебного года в этих центрах подготовлены более 5 тыс. военнослужащих, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, более 1000 экипажей (расчётов), что на 40% больше показателей зимнего периода обучения прошлого года.