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07:04 (мск), источник: RNS

Минобороны РФ вводит наименование «Ударных» для лучших бригад

Наиболее боеспособным соединениям, а также воинским частям и подразделениям присваивается наименование «Ударные», сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

«Наименование “Ударные” присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком», — говорится в статье Бувальцева, опубликованной в газете «Красная звезда».

Он отметил, что командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания ударных 78 подразделений, воинских частей и соединений.

«Окончательное решение о присвоении звания ударных будет принято после проверки этих частей и подразделений комиссиями Министерства обороны РФ, которая пройдёт в течение мая», — написал генерал.

Генерал также сообщил, что в Вооружённых силах функционируют 16 центров боевой подготовки. Возросшая интенсивность мероприятий подготовки в них в 2017 году свидетельствует об их востребованности и эффективности. За зимний период 2017 учебного года в этих центрах подготовлены более 5 тыс. военнослужащих, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, более 1000 экипажей (расчётов), что на 40% больше показателей зимнего периода обучения прошлого года.

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