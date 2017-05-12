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07:20 (мск), источник: dostup1.ru

Суд Екатеринбурга решит вопрос о заочном аресте бывшего губернатора Юревича

По информации защитника, экс-губернатор проходит обследование у онкогематолога в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о заочном аресте объявленного в международный розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как ожидается, соответствующее ходатайство следователя поступит в суд сегодня, 12 мая. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Трунов.

Напомним, Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. По данным СК, политик систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Тесленко был осужден за получение взяток на сумму около 70 млн рублей и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей (после апелляции).

Кроме того, по версии следствия, Юревич совершил подстрекательство своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда (Федор Вяткин. — Прим. АН «Доступ»), которая прозвучала в декабре 2012 года в эфире Первого канала, а в ноябре 2013 опровергнута на том же телеканале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.

По информации Трунова, экс-губернатор проходит обследование у онкогематолога в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал.

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