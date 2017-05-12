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07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Монополии Новосибирска будут контролировать общественники

В Новосибирске 11 мая прошло первое заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Монополии Новосибирска будут контролировать общественники, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Новосибирске 11 мая прошло первое заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

Новый совещательный орган будет осуществлять общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, работающих на территории Новосибирской области.

Участники заседания обсудили основные принципы формирования Межотраслевого совета, регламент работы и порядок формирования годового плана деятельности.

«Весь состав межотраслевого Совета — это эксперты, каждый из которых имеет глубокое понимание, практику и опыт взаимодействия или решения конфликтных вопросов с естественными монополиями», — пояснил сопредседатель Общественной палаты НСО, генеральный директор общественной организации «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» Юрий Бернадский.

Краеугольным камнем работы Совета должно стать обеспечение публичного технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение эффективности деятельности и устойчивого функционирования естественных монополий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области, отметил руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Предложения участников заседания о регламенте работы Совета будут обобщены в недельный срок.

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