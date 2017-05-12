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08:12 (мск), источник: VN.ru

Мэр Бердска заработал в три раза меньше Анатолия Локтя

Более миллиона рублей заработал за 2016 год мэр Бердска Новосибирской области. Его коллега — мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал почти 3,4 млн рублей. Доходы первых лиц опубликованы на муниципальных сайтах.

Муниципальные служащие Бердска в соответствии с законом отчитались о доходах за 2016 год. Как удалось выяснить корреспонденту VN.ru, указанная в декларации сумма не всегда объективно отображает доход должностного лица. В указанную цифру также включаются пенсии, средства от продажи имущества, прибыль от банковских депозитов.

Мэр города Бердска Евгений Шестернин задекларировал доход в размере 1 миллион 197 тысяч рублей. Градоначальник владеет квартирой площадью 93,6 квадратных метра. В собственности у мэра также автомобиль Тойота Land Cruiser Prado 2012 года выпуска.

Больше всех в 2016 году заработала начальник отдела архивной службы администрации города Бердска Людмила Ступникова. Ее годовой доход равен 2 миллионам 720 тысячам рублей. В собственности у Людмилы Васильевны — две квартиры площадью 40 и 34 квадратных метра.

Чуть меньше заработал заместитель главы по вопросу строительства Петр Ким. Его годовой доход составил 2 миллиона 430 тысяч рублей. В собственности у замглавы квартира площадью 32, 1 квадратных метров и автомобилей Hyundai Santa Fe.

Заместитель главы по вопросам ЖКХ Лариса Степанова задекларировала доход в размере 164,631 рубль. В собственности у Ларисы Владимировны 18 земельных участков общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Также замглавы владеет двумя квартирами, гаражом и старым автомобилем ВАЗ 2106 1982 года выпуска.

Закон о публикации доходов муниципальных и государственных служащих был принят в 1995 году, но в открытом доступе сведения не публиковались, так как имели статус служебной тайны. В СМИ данные о доходах начали появляться с 2009 года, когда был издан указ президента о публикации сведений в открытом доступе.

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