Об усиленной проверке документов в Астане высказался Абаев

Данный вопрос Даурен Абаев затронул в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар». Отметим, с 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие «Правопорядок», в ходе которого предусмотрена усиленная проверка документов.

«Граждане, которые живут в Астане, по закону, по всем правилам, должны быть зарегистрированы, либо на постоянном месте жительства, либо иметь временную регистрацию. Это нормальная практика. Меня удивляет, когда люди беспокоятся об этом. Добропорядочным гражданам, которые живут в Астане, которые имеют здесь квартиры, которые здесь проживают и работают, беспокоиться не о чем», — высказал мнение Даурен Абаев.

По словам министра, в первую очередь усиление безопасности на EXPO-2017 направлено на то, чтобы гости и жители столицы во время крупного международного мероприятия не подверглись деструктивным атакам.

«Мы все понимаем, что во время крупных мероприятий усиливается не только безопасность, но усиливаются и так называемые элементы, которые могут на этом “погреть руки”, поэтому в первую очередь задача государства — обеспечить безопасность граждан Республики Казахстан и иностранцев», — резюмировал он.

Ранее на сайте акимата Астаны сообщалось, что жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.