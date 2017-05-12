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08:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области оставили на осень

Документ планируют доработать и рассмотреть на октябрьской сессии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рассмотрение стратегии социально-экономического развития Иркутской области планируется перенести не осень. Такое решение принял комитет по собственности и экономической политике Заксобрания региона сегодня, 12 мая. Срок внесения поправок к документу продлен до 15 сентября. Его планируется рассмотреть на октябрьской сессии областного парламента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Перенести рассмотрение вопроса предложил зампред комитета, депутат ЗС Дмитрий Ершов. Парламентарий объяснил это тем, что в октябре будет принята стратегия социально-экономического развития РФ.

«После рассмотрения этого документа мы сможем, учтя федеральный опыт, принять региональную стратегию», — сказал Дмитрий Ершов.

Напомним, депутаты Заксобрания остались недовольны стратегией социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года. В ходе обсуждения вопроса парламентарии сошлись во мнении, что программный документ не содержит в себе конкретные предложения по улучшению социально-экономической ситуации в регионе и является попросту утопичным. Вице-спикер областного парламента, председатель бюджетного комитета ЗС Наталья Дикусарова и вовсе потребовала у зампреда правительства — министра экономического развития Приангарья Антона Логашова на 80% переписать стратегию.

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