Стратегию социально-экономического развития Иркутской области оставили на осень

Рассмотрение стратегии социально-экономического развития Иркутской области планируется перенести не осень. Такое решение принял комитет по собственности и экономической политике Заксобрания региона сегодня, 12 мая. Срок внесения поправок к документу продлен до 15 сентября. Его планируется рассмотреть на октябрьской сессии областного парламента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Перенести рассмотрение вопроса предложил зампред комитета, депутат ЗС Дмитрий Ершов. Парламентарий объяснил это тем, что в октябре будет принята стратегия социально-экономического развития РФ.

«После рассмотрения этого документа мы сможем, учтя федеральный опыт, принять региональную стратегию», — сказал Дмитрий Ершов.