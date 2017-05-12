Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Треть россиян не доверяет врачам
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Часть россиян предложили лишить пенсии
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Героическая победа Моуринью. МЮ и «Аякс» — в финале Лиги Европы
Волейболисты «Зенита» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Треть россиян не доверяет врачам
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
08:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нашу партию прикрыли из-за симпатии к Навальному — хабаровский оппозиционер

Лидер регионального отделения партии «Демократический выбор» прокомментировал решение Верховного Суда.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Деятельность симпатизирующей Алексею Навальному политической партии «Демократический выбор» приостановили в Хабаровском крае. Лидер регионального отделения «ДемВыбора» прокомментировал решение Верховного Суда, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Верховный суд России на три месяца приостановил работу партии «Демократический выбор». Это решение было принято в связи с нарушениями при предоставлении отчета о деятельности, которые должны сдаваться раз в три года.

Однако председатель Хабаровского регионального отделения партии «Демократический выбор» Алексей Ворсин считает, что решение о приостановлении деятельности партии было принято в связи с поддержкой известного в стране антикоррупционера Алексея Навального.

— Все это связано с тем, что партия «Демократический выбор» поддержала кандидатуру Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты. Во многих регионах наши активисты, в том числе и я, работают в штабах Алексея Навального. Это решение суда — все часть компании, призванной помешать нам вести политическую работу. В каком-то смысле наша партия сейчас уравнялась с партией «Прогресс», которой также совершенно незаконно отказывают в регистрации, — сообщил Алексей Ворсин.

Помимо этого оппозиционер заявил о том, что партия исправно подавала все необходимые документы.

— Мы сейчас решаем юридические вопросы, связанные с восстановлением партии. Мы предоставляли обязательную отчётность о деятельности. По ней нам высказывали ряд придирок. Ранее мы сдавали отчётность в краевую избирательную комиссию, и вопросов к нам никогда не возникало, — добавил Алексей Ворсин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня: Андрей Веретенников готовит теплый салат "Деревенский"
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
США начнут поставлять говядину в Китай
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
СМИ: Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США
Местные выборы в Германии решат судьбу Ангелы Меркель
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь