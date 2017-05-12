Нашу партию прикрыли из-за симпатии к Навальному — хабаровский оппозиционер

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Деятельность симпатизирующей Алексею Навальному политической партии «Демократический выбор» приостановили в Хабаровском крае. Лидер регионального отделения «ДемВыбора» прокомментировал решение Верховного Суда, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Верховный суд России на три месяца приостановил работу партии «Демократический выбор». Это решение было принято в связи с нарушениями при предоставлении отчета о деятельности, которые должны сдаваться раз в три года.

Однако председатель Хабаровского регионального отделения партии «Демократический выбор» Алексей Ворсин считает, что решение о приостановлении деятельности партии было принято в связи с поддержкой известного в стране антикоррупционера Алексея Навального.

— Все это связано с тем, что партия «Демократический выбор» поддержала кандидатуру Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты. Во многих регионах наши активисты, в том числе и я, работают в штабах Алексея Навального. Это решение суда — все часть компании, призванной помешать нам вести политическую работу. В каком-то смысле наша партия сейчас уравнялась с партией «Прогресс», которой также совершенно незаконно отказывают в регистрации, — сообщил Алексей Ворсин.

Помимо этого оппозиционер заявил о том, что партия исправно подавала все необходимые документы.

— Мы сейчас решаем юридические вопросы, связанные с восстановлением партии. Мы предоставляли обязательную отчётность о деятельности. По ней нам высказывали ряд придирок. Ранее мы сдавали отчётность в краевую избирательную комиссию, и вопросов к нам никогда не возникало, — добавил Алексей Ворсин.