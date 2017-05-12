Нашу партию прикрыли из-за симпатии к Навальному — хабаровский оппозиционер
Лидер регионального отделения партии «Демократический выбор» прокомментировал решение Верховного Суда.
Лидер регионального отделения партии «Демократический выбор» прокомментировал решение Верховного Суда.
Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.
Деятельность симпатизирующей Алексею Навальному политической партии «Демократический выбор» приостановили в Хабаровском крае. Лидер регионального отделения «ДемВыбора» прокомментировал решение Верховного Суда, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Верховный суд России на три месяца приостановил работу партии «Демократический выбор». Это решение было принято в связи с нарушениями при предоставлении отчета о деятельности, которые должны сдаваться раз в три года.
Однако председатель Хабаровского регионального отделения партии «Демократический выбор» Алексей Ворсин считает, что решение о приостановлении деятельности партии было принято в связи с поддержкой известного в стране антикоррупционера Алексея Навального.
— Все это связано с тем, что партия «Демократический выбор» поддержала кандидатуру Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты. Во многих регионах наши активисты, в том числе и я, работают в штабах Алексея Навального. Это решение суда — все часть компании, призванной помешать нам вести политическую работу. В
Помимо этого оппозиционер заявил о том, что партия исправно подавала все необходимые документы.
— Мы сейчас решаем юридические вопросы, связанные с восстановлением партии. Мы предоставляли обязательную отчётность о деятельности. По ней нам высказывали ряд придирок. Ранее мы сдавали отчётность в краевую избирательную комиссию, и вопросов к нам никогда не возникало, — добавил Алексей Ворсин.