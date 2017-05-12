Свердловский депутат-банкрот Илья Гаффнер оспорил штраф за сокрытие зарплаты

Об этом говорится в картотеке дел суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Апелляция была подана народным избранником 10 мая.

Отметим, что обжаловал депутат и другое решение свердловского арбитража: административное наказание в виде предупреждения за воспрепятствование деятельности финансового управляющего.

Напомним, ранее иски в суд подал прокурор Ленинского района Екатеринбурга. В июле прошлого года Гаффнер был признан банкротом и в отношении него была введена открытая процедура реализации имущества. В связи с этим в соответствии с федеральным законодательством он должен был передать свои банковские карты финансовому управляющему, но с июля по сентябрь он с этим тянул и только 21 сентября передал карты. Кроме того, Гаффнер получал зарплату: написал заявление на получение зарплаты не на банковскую карту, а лично. Соответственно, он фактически не внес эту сумму в конкурсную массу, скрыл 441 тыс. руб.

Иск в суд о банкротстве Ильи Гаффнера подавал Россельхозбанк, которому депутат задолжал порядка 200 млн руб. В процессе рассмотрения иска сумма была снижена.