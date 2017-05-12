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08:59 (мск), источник: Интерфакс

Ходатайство о заочном аресте челябинского экс-губернатора Юревича поступило в суд — адвокат

Екатеринбург. 12 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — В Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу поступило ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» его адвокат Игорь Трунов.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Следователь час назад передал в канцелярию суда ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу Юревича», — отметил И. Трунов.

Как сообщалось, четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

По данным следствия, он систематически получал взятки от В. Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

М. Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск, следствие намеревалось ходатайствовать о его заочном аресте.

По словам адвоката экс-губернатора Игоря Трунова, защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым, М. Юревич из-за болезни не может находиться под арестом.

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