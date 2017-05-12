Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ

В соединение кораблей охраны водного района в ближайшее время поступит противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Он станет четвертым катером на Тихоокеанском флоте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

После проведения государственных испытаний на АО «Восточная верфь» и подписания акта приема-передачи, катер войдет в состав морской группировки. Новый скоростной маневренный катер многоцелевого назначения предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами условного противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему. Боевой корабль оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.