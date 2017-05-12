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09:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская прокуратура потребовала от правительства 70 млн рублей

Количество лесных пожаров в сравнении с прошлым годом выросло почти в два раза.

Прокуратура Свердловской области потребовала от регионального кабмина добавить денег на финансирование подразделений Авиалесохраны. Как сообщили 12 мая корреспонденту «АиФ-Урал» в надзорном ведомстве, на нормальную работу летчикам не хватает 70 миллионов рублей, причем уже сейчас отмечен резкий рост природных пожаров, а метеорологи обещают жаркое лето.

«На 5 мая, когда информация по необходимости принятия мер и выделению средств нами направлялась первому заместителю губернатора Алексею Орлову, в области уже зафиксировано 248 природных пожаров. Это на 77% больше, чем год назад. Лесных пожаров стало больше на 95%. Одна из причин, на наш взгляд, как раз недостаточная работа, связанная в том числе и с нехваткой финансирования. При этом, по данным гидрометеобюллютеня, в июне и июле температура будет выше средней, так что риски только вырастут», — пояснили в прокуратуре.

Отметим, в настоящее время в ряде регионов РФ, в том числе Свердловской области, идут дополнительные проверки, инициированные генпрокурором Юрием Чайкой из-за лесных пожаров.

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