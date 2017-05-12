Два человека хотят стать мэром Усолья-Сибирского с помощью «Единой России»
Зарегистрирован первый человек, желающий приять участие в предварительном голосовании, во время которого партия «Единая Россия» выберет своего кандидата на пост мэра
Зарегистрирован первый человек, желающий приять участие в предварительном голосовании, во время которого партия «Единая Россия» выберет своего кандидата на пост мэра
Об этом 12 мая 2017 года сообщает
«В день проведения предварительного голосования, 28 мая, мы ожидаем серьёзную борьбу. У того и другого кандидата есть поддержка среди партийцев и жителей города», — сказал первый заместитель руководителя исполкома ИРО ЕР Дмитрий Мясников.
Напомним, последний день подачи документов на участие в предварительном голосовании — 15 мая. «Единая Россия» намерена отобрать своих кандидатов во всех муниципалитетах, где состоятся выборы 10 сентября.