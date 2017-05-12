Два человека хотят стать мэром Усолья-Сибирского с помощью «Единой России»

Об этом 12 мая 2017 года сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения партии. Им стал директор муниципального дворца культуры Максим Торопкин. Кроме того, ранее желание изъявил Александр Бриль, тренер в спортивной школе олимпийского резерва.

«В день проведения предварительного голосования, 28 мая, мы ожидаем серьёзную борьбу. У того и другого кандидата есть поддержка среди партийцев и жителей города», — сказал первый заместитель руководителя исполкома ИРО ЕР Дмитрий Мясников.

Напомним, последний день подачи документов на участие в предварительном голосовании — 15 мая. «Единая Россия» намерена отобрать своих кандидатов во всех муниципалитетах, где состоятся выборы 10 сентября.