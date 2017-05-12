Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Треть россиян не доверяет врачам
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Бал Met Gala 2017
10:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два человека хотят стать мэром Усолья-Сибирского с помощью «Единой России»

Зарегистрирован первый человек, желающий приять участие в предварительном голосовании, во время которого партия «Единая Россия» выберет своего кандидата на пост мэра Усолья-Сибирского.

Источник: Reuters

Об этом 12 мая 2017 года сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения партии. Им стал директор муниципального дворца культуры Максим Торопкин. Кроме того, ранее желание изъявил Александр Бриль, тренер в спортивной школе олимпийского резерва.

«В день проведения предварительного голосования, 28 мая, мы ожидаем серьёзную борьбу. У того и другого кандидата есть поддержка среди партийцев и жителей города», — сказал первый заместитель руководителя исполкома ИРО ЕР Дмитрий Мясников.

Напомним, последний день подачи документов на участие в предварительном голосовании — 15 мая. «Единая Россия» намерена отобрать своих кандидатов во всех муниципалитетах, где состоятся выборы 10 сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Минобороны прокомментировало перехват самолета-разведчика США
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля из-за импорта
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь