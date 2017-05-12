Шишов прибыл в Омск и собирается сделать сложную операцию
Бывший руководитель НПО «Мостовик» был готов дать показания по делу Поплавского, но
Бывший руководитель НПО «Мостовик» был готов дать показания по делу Поплавского, но
Накануне, 11 мая, недавно освободившийся по УДО предприниматель Олег Шишов явился в один из судов Омска, чтобы дать по видеоконференцсвязи показания по делу бывшего главы дирекции по строительству в ДВФО Андрея Поплавского. Но заседание во Фрунзенском райсуде Владивостока не состоялось.
Как сообщает PrimaMedia, Поплавского не доставили на заседание. Начальник конвоя вручил судье Наталье Орловой рапорт, который она зачитала в зале суда.
В рапорте говорилось: Поплавский «был выдан конвою в СИЗО в лежачем состоянии». Увидев, что подсудимый болен, конвой принял решение оставить его в камере. Напомним, ранее Поплавский жаловался на грыжу позвоночника и говорил, что во время обострений не может стоять и ходить.
Адвокаты Поплавского и представители прокуратуры согласились: в отсутствие подсудимого допрашивать главного свидетеля Шишова нельзя. Суд перенёс заседание на 16 мая. Олег Шишов сказал, что постарается прийти, потому что «пытается допроситься с декабря 2016 года». Предприниматель добавил: ради допроса он попробует перенести на другой день сложную медицинскую операцию, назначенную ему на эту дату. Где он будет оперироваться — в Омске или в другом городе, Шишов не уточнил.
О серьёзных проблемах со здоровьем Олег Шишов публично заявил в ноябре 2015 года, когда решался вопрос о мере пресечения для него на время предстоящего суда по делу о хищении во время строительства Приморского океанариума. Шишов тогда находился в московском СИЗО «Матросская тишина» и просил перевести его под домашний арест. Предприниматель сообщил: врачи подозревают у него онкологическое заболевание, и ему необходим «оперативный курс лечения». Также Шишов пожаловался, что в «Матросской тишине» впадал в диабетическую кому.
Андрея Поплавского судят за хищение миллиарда рублей во время строительства Приморского океанариума во Владивостоке. Подрядчик Олег Шишов проходил по уголовному делу как пособник, а теперь числится свидетелем. Второй подрядчик Александр Косяченко умер до суда.