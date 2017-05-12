Шишов прибыл в Омск и собирается сделать сложную операцию

Как сообщает PrimaMedia, Поплавского не доставили на заседание. Начальник конвоя вручил судье Наталье Орловой рапорт, который она зачитала в зале суда.

Накануне, 11 мая, недавно освободившийся по УДО предприниматель Олег Шишов явился в один из судов Омска, чтобы дать по видеоконференцсвязи показания по делу бывшего главы дирекции по строительству в ДВФО Андрея Поплавского. Но заседание во Фрунзенском райсуде Владивостока не состоялось.

В рапорте говорилось: Поплавский «был выдан конвою в СИЗО в лежачем состоянии». Увидев, что подсудимый болен, конвой принял решение оставить его в камере. Напомним, ранее Поплавский жаловался на грыжу позвоночника и говорил, что во время обострений не может стоять и ходить.

Адвокаты Поплавского и представители прокуратуры согласились: в отсутствие подсудимого допрашивать главного свидетеля Шишова нельзя. Суд перенёс заседание на 16 мая. Олег Шишов сказал, что постарается прийти, потому что «пытается допроситься с декабря 2016 года». Предприниматель добавил: ради допроса он попробует перенести на другой день сложную медицинскую операцию, назначенную ему на эту дату. Где он будет оперироваться — в Омске или в другом городе, Шишов не уточнил.

О серьёзных проблемах со здоровьем Олег Шишов публично заявил в ноябре 2015 года, когда решался вопрос о мере пресечения для него на время предстоящего суда по делу о хищении во время строительства Приморского океанариума. Шишов тогда находился в московском СИЗО «Матросская тишина» и просил перевести его под домашний арест. Предприниматель сообщил: врачи подозревают у него онкологическое заболевание, и ему необходим «оперативный курс лечения». Также Шишов пожаловался, что в «Матросской тишине» впадал в диабетическую кому.

Андрея Поплавского судят за хищение миллиарда рублей во время строительства Приморского океанариума во Владивостоке. Подрядчик Олег Шишов проходил по уголовному делу как пособник, а теперь числится свидетелем. Второй подрядчик Александр Косяченко умер до суда.