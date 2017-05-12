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09:38 (мск), источник: СуперОмск

Депутата Сметанина сняли с праймериз в омский горсовет

В четверг, 12 мая, состоялось заседание оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования.

Единороссы сняли с участия в праймериз шестерых человек. Только один из них забрал документы по собственному желанию. Это директор ООО «Инженер» Максим Парфенов (территория № 17).

Остальные пятеро были сняты в связи с предоставлением неполного пакета документов. Как уточнили в пресс-службе регионального отделения ЕР, это безработный Тимур Арбуз (территория № 9), студент Сергей Кузьмин (территория № 3), специалист по кадрам в БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» Ольга Левина (территория № 20), студент Антон Свечников (территория № 18) и действующий депутат горсовета Евгений Сметанин (территория № 20).

Теперь в предварительном голосовании 28 мая для последующего выдвижения в горсовет от ЕР будет участвовать 131 человек. «СуперОмск» ранее озвучил имена возможных фаворитов на каждом округе, а также распределил выдвиженцев по их отношению к кланам и профессиональной принадлежности.

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