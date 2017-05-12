Сити-менеджер Волгограда в два раза обогнал мэра города по доходам

Руководители Волгограда отчитались о доходах. Так, согласно опубликованной декларации, глава администрации города-героя Виталий Лихачев за 2016 год заработал более 10,636 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая со ссылкой на документ.

Из недвижимого имущества сити-менеджеру города принадлежат два земельных участка: один в долевой собственности площадью 1,7 тыс. кв. метров, другой — в индивидуальной, площадью 2,4 тыс. кв. метров.

Также владеет Виталий Лихачев и дачей площадью 234,3 кв. метра, 1/5 квартиры площадью 84,7 кв. метра и 17/20 частью магазина площадью 1176,7 кв. метра.

Из наземного транспорта у сити-менеджера только автоприцеп, автомобиля у главы администрации нет. Зато есть моторная лодка Shark. В пользовании у Лихачева жилой дом площадью 167 кв. метров и земельный участок в 1,5 тыс. кв. метров.

В 2015 году, занимая пост вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Волгоградской области, Виталий Лихачев заработал меньше, чем в должности сити-менеджера. Тогда его годовой доход немногим превысил 6 млн рублей.

Доход мэра Волгограда Андрея Косолапова приблизился к 5,7 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2015 году. Часть бюджета ушла на покупку двух автомобилей — Hyundai Genesis и Toyota Land Cruiser 200.

В собственности главы города земельный участок под объект здравоохранения площадью 102 кв. метра, две небольшие квартиры площадью 46,2 кв. м и 44,8 кв. м. Также Косолапов владеет автоприцепом, катером Bayliner 185K и зданием аптеки площадью 46,1 кв. метра. Есть ещё и дом площадью 421,9 кв. м и квартира площадью 75,5 кв. м, однако эта недвижимость находится в его пользовании, а собственность оформлена на супругу.