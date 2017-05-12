Лукашенко 13—16 мая совершит рабочий визит в Китай
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.
Ожидается, что на полях международного форума Президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее практическое наполнение нового этапа