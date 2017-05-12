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09:43 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко 13—16 мая совершит рабочий визит в Китай

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13—16 мая совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.

Ожидается, что на полях международного форума Президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений — доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов.

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