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10:49 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский: «Избиратели не хотят видеть во власти выходцев из криминала»

Единый день голосования состоится 10 сентября 2017 года. По мнению главы региона, избирательная кампания ожидается конкурентной, и главная задача сейчас — обеспечить открытость, прозрачность и честность процедуры выборов. Владимир Миклушевский также подчеркнул, что важно не допустить возможности вернуться к власти людям, которые были замечены в коррупционных скандалах и носили бандитские клички.

Источник: Вести Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в программе «Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» прокомментировал ход подготовки к выборам депутатов в Думу Владивостока.

Напомним, что Единый день голосования состоится 10 сентября 2017 года. «Единая Россия» традиционно проводит предварительное голосование по отбору кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. В этом году оно пройдет 28 мая.

По мнению главы региона, избирательная кампания ожидается конкурентной, и главная задача сейчас — обеспечить открытость, прозрачность и честность процедуры выборов.

Ведущая программы также спросила губернатора, как он оценивает ход избирательной кампании и участие в ней представителей команды экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, есть ли поддержка Николаева со стороны края.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что в коалицию с такой командой входить не намерен. По его мнению, важно не допустить возможности вернуться к власти людям, которые были замечены в коррупционных скандалах и носили бандитские клички.

«Я неоднократно это говорил, что люди с криминальным прошлым в политику не должны возвращаться. Прежде всего, потому что сами избиратели не хотят видеть во власти выходцев из криминала. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е», — заявил губернатор.

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