Борис Дубровский обозначит новые ориентиры перед главами

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, глава региона примет участие в пленарном заседании шестого съезда Совета муниципальных образований региона.

С учетом мнения губернатора была сформирована тематика круглых столов Съезда. Она в наибольшей степени отвечает актуальной региональной повестке. Борис Дубровский выступит с докладом и обозначит новые ориентиры. В частности, губернатор поднимет тему переселения ветхо-аварийного жилья, модернизации здравоохранения и совершенствование системы социальных отношений в регионе. Разговор пойдет повышении уровня бюджетной самодостаточности муниципалитетов, содействие занятости. Кроме того, на съезде обсудят вопросы создания новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Справка.

Совет муниципальных образований Челябинской области призван обеспечивать защиту прав муниципальных образований, являющихся членами Совета, представлять их общие интересы, в том числе, в органах государственной власти.

Высшим органом управления Совета является Съезд Совета муниципальных образований. Полномочные представители членов Совета — главы муниципальных образований.

Членами Совета являются все 313 муниципальных образований Челябинской области (16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений, 243 сельских поселений).

Численность правления Совета 14 человек. Со дня учреждения Совета его председателем был глава Увельского муниципального района Анатолий Литовченко. В сентябре 2016 года он был избран депутатом Госдумы. Сейчас Советом руководит глава Пластовского района Александр Неклюдов.