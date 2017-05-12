Мэр Уфы рассказал, как он будет протестовать против другого мэра
Ирек Ялалов пошутил на тему петиций и обращений.
Ирек Ялалов пошутил на тему петиций и обращений.
Уфимский
— Бюджета не всегда хватает. Конечно же появляются граждане, которые высказывают недовольство таким вот образом. Кто знает, когда я уйду с этой работы, может тоже буду таким же образом протестовать, — пошутил во время стрима Ялалов.
Накануне вечером мэр Уфы провел вторую прямую трансляцию на странице мэрии в Facebook. Глава администрации ответил на вопросы о дорогах и общественном транспорте.