Стало известно, сколько губернатор и министры Хабаровского края заработали в 2016 году

Губернатор и высокопоставленные чиновники региона отчитались об имуществе и доходах за прошлый год. Информация о достатке представителей исполнительной власти появилась на сайте правительства Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Возглавил список глава региона Вячеслав Шпорт, доход которого за 2016 год оценивается в 12,7 млн рублей. В распоряжении губернатора есть автомобиль Lexus LX 570, прицеп НЗСА и снегоход Lunx.

Вторым по уровню благосостояния оказался заместитель председателя правительства по вопросам социального развития Владимир Чаюк, который в 2016 году заработал 11,1 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров вице-губернатор края Сергей Щетнев: его годовой доход — 7,1 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства края Аркадий Мкртычев задекларировал доход в 4,7 млн рублей, а зампред правительства Александр Федосов — 3,4 млн рублей.

Доходы региональных министров составили от 2 до 5 млн рублей. Самым богатым из них оказался глава министерства информационных технологий и связи края Сергей Федоров, который в 2016 году получил 5,5 млн рублей.

О зарплатах и имуществе остальных государственных служащих можно узнать на сайте правительства края.

Напомним, что ранее о своих доходах отчитались депутаты Закдумы, руководители краевого следственного управления СК РФ и сотрудники краевых и районных прокуратур.