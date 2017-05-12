Появление ям на дорогах Красноярска объяснили разными «рецептами» асфальта
По мнению краевых парламентариев, необходимо ввести один критерий изготовления покрытия.
По мнению краевых парламентариев, необходимо ввести один критерий изготовления покрытия.
Депутаты краевого Заксобрания попытались разобраться в причинах плохого качества асфальта в Красноярске. Члены комитета промышленной политики, транспорта и связи посетили асфальтобетонный завод «Старцево» и оценили качество производимого дорожного покрытия.
Парламентарии пришли к выводу, что появление плохого асфальта на красноярских дорогах связано с различными стандартами при производстве материала. Дело в том, что заводы в городе производят его по своим «рецептам». Городская лаборатория не способна делать детальный анализ каждого выпускаемого покрытия.
Всего в Красноярске действует 40 частных предприятий и существует более 100 рецептов производства асфальта. Лаборатория не делает полного и детального анализа продукции, а оценивает ее только по двум показателям. Все это ведет к плохому качеству дорожного полотна.
По мнению министра транспорта Сергея Еремина, процесс изготовления асфальта должен регулироваться законодательно. Для этого нужна поддержка краевых депутатов. Как именно парламентарии будут решать проблему, в Заксобрании не уточнили.