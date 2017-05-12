Появление ям на дорогах Красноярска объяснили разными «рецептами» асфальта

Депутаты краевого Заксобрания попытались разобраться в причинах плохого качества асфальта в Красноярске. Члены комитета промышленной политики, транспорта и связи посетили асфальтобетонный завод «Старцево» и оценили качество производимого дорожного покрытия.

Парламентарии пришли к выводу, что появление плохого асфальта на красноярских дорогах связано с различными стандартами при производстве материала. Дело в том, что заводы в городе производят его по своим «рецептам». Городская лаборатория не способна делать детальный анализ каждого выпускаемого покрытия.

Всего в Красноярске действует 40 частных предприятий и существует более 100 рецептов производства асфальта. Лаборатория не делает полного и детального анализа продукции, а оценивает ее только по двум показателям. Все это ведет к плохому качеству дорожного полотна.

По мнению министра транспорта Сергея Еремина, процесс изготовления асфальта должен регулироваться законодательно. Для этого нужна поддержка краевых депутатов. Как именно парламентарии будут решать проблему, в Заксобрании не уточнили.