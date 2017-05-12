Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Экс-жена выходца из РФ отсудила рекордную компенсацию при разводе
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ
Неймар: Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
11:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Появление ям на дорогах Красноярска объяснили разными «рецептами» асфальта

По мнению краевых парламентариев, необходимо ввести один критерий изготовления покрытия.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты краевого Заксобрания попытались разобраться в причинах плохого качества асфальта в Красноярске. Члены комитета промышленной политики, транспорта и связи посетили асфальтобетонный завод «Старцево» и оценили качество производимого дорожного покрытия.

Парламентарии пришли к выводу, что появление плохого асфальта на красноярских дорогах связано с различными стандартами при производстве материала. Дело в том, что заводы в городе производят его по своим «рецептам». Городская лаборатория не способна делать детальный анализ каждого выпускаемого покрытия.

Всего в Красноярске действует 40 частных предприятий и существует более 100 рецептов производства асфальта. Лаборатория не делает полного и детального анализа продукции, а оценивает ее только по двум показателям. Все это ведет к плохому качеству дорожного полотна.

По мнению министра транспорта Сергея Еремина, процесс изготовления асфальта должен регулироваться законодательно. Для этого нужна поддержка краевых депутатов. Как именно парламентарии будут решать проблему, в Заксобрании не уточнили.

Комментарии
1
E O
не уточнили , не разобрались, но попытались .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Программу развития Арктики могут сократить вчетверо
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь