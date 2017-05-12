Общественная палата Иркутской области ни за, ни против строительства ГЭС на Селенге

Общественная палата Иркутской области высказалась ни за, ни против строительства ГЭС на реке Селенга в Монголии. Как 10 мая 2017 года сообщает портал «Тайга. Инфо», недавно в общественной палате прошли предварительное обсуждение проблем, которые могут возник при строительстве ГЭС на реке, которая является притоком озера Байкал. В обсуждении приняли участие общественные организации, ученые и все заинтересованные люди. Официальные публичные консультации, которые в регионе проведет группа реализации проекта MINIS, пройдут 16 — 18 мая. «Мы в проекте нашей резолюции так и записали: ни за, ни против монгольских проектов», — сказала председатель комиссии по экологии палаты Екатерина Бояркина.

Старший научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Валерий Синюкович продемонстрировал участникам встречи презентацию с основными картами и цифрами, описывающими монгольские проекты. «Площадь зеркала водохранилищ и некоторые другие параметры плотин не указаны, а их месторасположение может быть скорректировано — это говорит, что и другие параметры могут измениться. В некоторых пояснениях к проекту Шуренской ГЭС есть явные ошибки в размерности — должны быть не тысячи кубометров, а миллионы. Уровень Орхонского водохранилища от верхнего к нижнему составляет 30 метров, что говорит о том, что все очень нестабильно, при этом ГЭС маломощная — всего 30 МВт. Главная задача обозначена как снабжение водой отдаленных районов Гоби, в год они хотят взять 0,8 кубического километра», — отметил Валерий Синюкович. Ученый также рассказал, что работа Шуренской ГЭС в основном стоке Селенги в зимние месяцы приведет к увеличению стока реки в два-три раза, а в летние месяцы — к ограничению стока.

Заведующая сектором прогнозирования природообусловленных факторов в энергетике Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН Тамара Бережных рассказала, что в институте уже оценили монгольские проекты с технической точки зрения, а в 2017 году будет проведена работа по экологической оценке. «Задача моделирования годового стока рек очень непростая. Мы разработали свою модель с учетом всех стоков, в том числе и российской части водосбора, которая дает две трети стока Селенги. Мы смоделировали водохранилища ГЭС Шурен и Эгийн-гол и увидели, что площадь водохранилищ довольно большая, что для Монголии тоже не очень благоприятное обстоятельство. Из наших графиков видно, что даже в период средней водности в створе Наушек будут проблемы для российской стороны, в маловодные периоды, разумеется, все усложняется еще больше», — прокомментировала ученый.

При этом, по ее мнению, главный вопрос — это строительство водовода в пустыню Гоби. Все остальное не имеет столь серьезных последствий для Селенги в границах России, поскольку боковая приточность в российских границах значительно смягчит большую часть проблем, кроме прямого изъятия воды. «Особенно большие проблемы будут в том случае, если наполнение придется на период маловодья, какими были 2014 и 2015 годы», — подчеркнула Тамара Бережных. Российские ученые пока не представляют, как процесс формирования водохранилищ и работы ГЭС скажется на состоянии живых организмов — нет никаких данных ни от монгольских ученых, ни собственных исследований. «Все нужно обсуждать, считать и думать. Скоропалительные выводы пользы не принесут», — завершила свое выступление Тамара Бережных.

«Проблема соотношения гидрологических и биологических последствий пока не изучена. Поэтому мы должны сказать — не нужно никаких ГЭС, потому что никто не знает, как они повлияют на Селенгу, а уж как они повлияют на Байкал предсказать крайне сложно. Давайте искать вместе с монгольской стороной и энергетиками какие-то альтернативные варианты», — заявил заместитель директора Института географии им. Сочавы Леонид Корытный.

Ученые предложили несколько альтернативных вариантов энергоснабжения Монголии. Тамара Бережных на основании данных о количестве производимой в Восточной Сибири энергии выступила за увеличение экспорта из России в Монголию. При этом, по ее мнению, необходимо существенно снизить цены с российской стороны. Это снимет проблему на 10−20 лет. На эту проблему жаловалась монгольская сторона в марте на слушаниях в Бурятии: они заявили, что платят втридорога (даже называлась сумма в 600 млн долларов в год) и экспорт постоянно дорожает.

Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов высказал опасения, что Монголию устроит любой результат слушаний в Иркутской области. Поскольку по факту достаточно будет предъявить международным финансовым структурам сам протокол состоявшихся консультаций с населением региона. «А в том, что в маловодный период гидробионты Селенги три-четыре года заполнения водохранилищ переживут далеко не все — в этом сомнений вообще нет. Качественно мы знаем, что будет хуже, а количественно нет никаких данных», — пояснил Андрей Федотов.

По его словам, помимо объемов стока неизбежно и снижение качества воды, тем более, что монгольская сторона не предоставила российской никаких данных наблюдений на гидропостах со свой территории. Российская сторона, пояснила заместитель министра природных ресурсов Иркутской области Нина Абаринова, несколько раз пыталась оценить количество вредных веществ, привнесенных в Селенгу на территории Монголии, но разница в подходах оказалась непреодолима и Монголия не признала ни одного такого исследования.